«Гидромаш» взыскал $2,2 млн долга с Объединенной авиастроительной корпорации

Нижегородский завод «Гидромаш имени В.И. Лузянина» взыскал c ОАК задолженность в размере 2,2 млн долларов США за поставки штанг посадочного гака в 2022-2024 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Объединенная авиастроительная корпорация оплатила аванс и ссылалась на то, что полностью оплатит поставку после того, как будет изготовлено и доставлено другое заказанное по договору оборудование. Однако суд указал, что такого условия в контракте с поставщиком не было, и в данном споре прав «Гидромаш».

Кроме суммы задолженности суд также решил взыскать с ОАК неустойку в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более его десятой части. Если это решение вступит в законную силу, то госзаказчик будет должен погасить задолженность перед заводом в рублях по курсу Центробанка на день платежа.

Иван Сергеев