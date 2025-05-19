Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов выступил на 32-м Российском фармацевтическом форуме им. Семашко, который прошёл с 13 по 14 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. В ходе форума обсуждались актуальные вызовы и будущее фармацевтической отрасли в России.

В частности, на дискуссии лидеров фармацевтического рынка «Стратегическое развитие отрасли. Взгляд игроков коммерческого сектора» Рустем Муратов рассказал, что «Биннофарм Групп» провела масштабную работу по анализу и корректировке объёмов сырья и готовой продукции, что позволило существенно сократить затраты на хранение и минимизировать риски, связанные с устареванием материалов. Также начат проект по внедрению IT-решений для управления снабжением и производством, которое обеспечит точность планирования и оперативность реагирования на изменения рыночной конъюнктуры. Кроме того, «Биннофарм Групп» оптимизировала условия работы с покупателями и успешно перевела часть контрактов по закупке материалов на более выгодные условия, включая расширенные отсрочки платежей, что улучшило финансовую устойчивость компании.

«Оптимизация внутренних процессов – это сложная задача, требующая не только технологических решений, но и готовности команды к изменениям. Однако уже первые результаты подтвердили правильность выбранного курса, – прокомментировал Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп». – Полученная экономия будет направлена на дальнейшее развитие инновационных проектов, включая разработку новых препаратов и расширение присутствия на международных рынках».

Ежегодный Российский фармацевтический форум им. Семашко традиционно собирает топ-менеджеров ведущих российских и международных фармацевтических компаний, представителей профильных министерств и ведомств, профессиональных объединений, научного сообщества, а также пациентских организаций. Более 500 участников; география гостей охватывает не только регионы России, но и зарубежные фармрынки.

ООО «Биннофарм Групп»