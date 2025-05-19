ФСБ показала видео задержания готовивших нападения на полицейских подростков

ФСБ задержала девять человек, планировавших нападения на полицию в Ставропольском крае 9 мая, сообщили в Центре общественных связей. Все задержанные — граждане России и приверженцы международной террористической организации. Среди них восемь жителей региона, семь из которых — несовершеннолетние. По данным спецслужбы, в 2024 году несовершеннолетний из Андроповского района через мессенджер Telegram вступил в ряды террористической организации и привлек остальных задержанных к противоправным действиям.