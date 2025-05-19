На сельской улице Саратовской области появилось освещение благодаря прокуратуре

В селе Новоалександровка Саратовской области установили стационарное освещение на улице после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства об автодорогах и дорожной деятельности прокуратура Александрово-Гайского района выяснила, что в нарушение требований на ул. Советская указанного села нет стационарного уличного освещения. Надзорное ведомство отметило, что это создает угрозу безопасности участников дорожного движения.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе Новоалександровского муниципального образования. В итоге на ул. Советской появилось освещение.

Павел Фролов