В Новосибирской области отмечен рекордный спрос на видеонаблюдение для пунктов выдачи интернет-заказов

В этом году «Ростелеком» зафиксировал стремительный рост спроса на видеонаблюдение для пунктов выдачи интернет-заказов (ПВЗ) в Новосибирской области. Только за последние два месяца услугу подключили 35 таких объектов — это свыше половины показателя за весь 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ПАО «Ростелеком» Фото: Предоставлено ПАО «Ростелеком»

Видеонаблюдение для ПВЗ помогает оперативно реагировать на инциденты и предотвращать конфликтные ситуации, обеспечивая спокойствие и уверенность владельцам пунктов выдачи. Главное преимущество решения — полное соответствие самым строгим требованиям маркетплейсов, включая непрерывную круглосуточную запись, хранение данных не менее 90 дней, надежное качество изображения и возможность удаленного доступа для администраторов. Соблюдение этих стандартов позволит избежать штрафных санкций и сохранить партнерские отношения с торговыми площадками.

Николай Зенин вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Наша система видеонаблюдения — один из наиболее популярных цифровых сервисов, который одинаково востребован как на крупных производствах, так и в организациях сектора МСП. В Новосибирской области решением пользуются свыше 900 предприятий, при этом более 100 из них — пункты выдачи интернет-заказов.

Система предусматривает надежную защиту данных от киберугроз и хранение видео на серверах «Ростелекома». Даже при потере интернет-соединения камеры продолжают фиксировать происходящее на локальную карту памяти, а после восстановления сигнала дозаписывают файлы в облако в нужном хронологическом порядке.

Подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение для ПВЗ» можно найти на официальном сайте компании «Ростелеком».

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

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