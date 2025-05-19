Обрабатывающие предприятия Кубани получат 170 млн рублей поддержки

Фонд развития промышленности Краснодарского края согласовал предоставление льготных займов на сумму 170 млн руб. для пяти предприятий региона. Решение принято Экспертным советом фонда, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Финансирование предназначено для пополнения оборотных средств и будет направлено в адрес компаний, работающих в машиностроительной и пищевой отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди получателей поддержки — краснодарский завод «Нефтемаш», специализирующийся на оборудовании для нефтегазовой отрасли, а также мебельное предприятие «Дом Мебели». Также одобрен заем для компании «Эйрена», производящей оборудование для парфюмерно-косметической, фармацевтической и химической промышленности.

В числе поддержанных — предприятия пищевой отрасли: Кондитерский комбинат «Кубань» и компания «Калория». Средства будут использованы на закупку сырья, упаковки, комплектующих и других материалов, необходимых для выпуска промышленных партий продукции.

Как отметил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, программа фонда пользуется повышенным спросом на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки. По его словам, объем поступающих заявок кратно превышает текущие возможности по финансированию.

По словам директора Фонда развития промышленности края Дмитрия Цаплева, предоставляемые займы позволяют производителям оперативно решать задачи, связанные с обеспечением непрерывности производства и подготовкой продукции к выходу на рынок.

Вячеслав Рыжков