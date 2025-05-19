В Уфе из-за тренировки по тушению пожаров закроют четыре улицы и проезд

В уфимском микрорайоне Затон 20 мая с 8:00 до 13:00 закроют четыре улицы и проезд, сообщили в пресс-службе мэрии. Причина — тренировка по тушению лесных пожаров комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города.

Ограничение коснется улиц Сергея Михалева, Михаила Зайцева, а также Камышлинской улицы от домов 50 и 61 до дома 121, Ферганской улицы от дома 8Г до улицы Серова и проезда от Камышлинской до Ферганской улицы.

Венера Хисамова