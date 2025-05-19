До конца года в Перми может открыться ресторан турецкой сети Gagava, рассказала «Интерфаксу» руководитель франчайзингового направления международной сети Алена Овчинникова на выставке Mallpic. Заведение в Перми могут запустить вместе с ресторанами компании в других крупных российских городах. По словам Алены Овчинниковой, среди планируемых к открытию точек несколько заведений в Санкт-Петербурге, Сочи, Кирове, Перми, Оренбурге и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «Gagawa Russia» в соцсети. Фото: страница «Gagawa Russia» в соцсети.

«Сейчас в России работают 43 ресторана Gagawa, из них 21 — в Москве. Мы активно работаем над расширением сети и прорабатываем десятки вариантов в разных городах страны. Только до конца этого года планируем открыть не менее 15 ресторанов»,— отметила госпожа Овчинникова.

Как указано на сайте Gagawa, заведения представляют собой сеть семейных ресторанов формата fast casual, меню которых основано на блюдах из куриного мяса. Первые рестораны были открыты в Турции в 2012 году под маркой Tavuk Dnyas, что в переводе означает «Мир курицы». В дальнейшем в других странах точки запускались под названием Gagawa. За 12 лет сеть выросла, и сейчас более 350 ресторанов Gagawa функционируют более чем в 50 городах по всему миру (Турция, Россия, Кипр, Испания, США). В России первое заведение Gagawa начало работать в 2016 году в Казани.