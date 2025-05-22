Инструмент для проектирования молекул

Ученые предложили новый метод анализа электронной структуры молекул. Он основан на изучении обменной силы — величины, отражающей эффект квантового запрета двух электронов с одинаковыми спинами (собственными магнитными моментами) находиться в одном месте. Такой подход дополняет традиционные методы, основанные на распределении электронной плотности, и позволяет более обоснованно интерпретировать особенности химических связей, электронных пар и реакционной способности соединений. Авторы надеются, что новая методика найдет применение в разработке материалов, катализаторов и лекарственных соединений, где важно понимать природу межатомных взаимодействий. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники исследования обсуждают полученные результаты

Фото: Сергей Карташов Участники исследования обсуждают полученные результаты

Фото: Сергей Карташов

От электронной структуры молекул зависит устойчивость и реакционная способность веществ. Поэтому ее определение и интерпретация остается одной из важных задач химии. На протяжении десятилетий основным инструментом для этого служил орбитальный подход, позволяющий визуализировать связи через перекрытие молекулярных орбиталей. Орбитали — это зоны вокруг атомных ядер, в которых наибольшая вероятность нахождения электронов. Однако орбитали в том виде, в котором их преподают в классических курсах химии, являются лишь математическими конструкциями и не отражают напрямую физическую реальность. Топологические (пространственные) подходы, основанные на анализе формы электронного облака, такие как теория атомов в молекулах, позволяют определить ключевые элементы структуры — например, химические связи и участвующие в них атомы. Тем не менее они не позволяют судить о роли отдельных электронных взаимодействий в формировании той или иной структурной особенности.

Исследователи из Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (Казань) смогли частично решить эту задачу, предложив новый метод изучения электронного строения сложных молекул. Авторы исследовали с помощью нового подхода молекулу N-оксида пиколиновой кислоты, ионную пару соли Аппеля (циклического органического соединения, содержащего атомы азота и серы), а также ключевые стадии реакции замещения брома на фтор в этилбромиде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта скалярной проекции обменной силы на полную статическую силу. Цвет показывает, где обменные взаимодействия усиливают (теплые оттенки) или ослабляют (холодные оттенки) притяжение электронов к ядру в молекуле N-оксида пиколиновой кислоты. Слева — структура с внутримолекулярной водородной связью, справа — без нее

Фото: Сергей Карташов Карта скалярной проекции обменной силы на полную статическую силу. Цвет показывает, где обменные взаимодействия усиливают (теплые оттенки) или ослабляют (холодные оттенки) притяжение электронов к ядру в молекуле N-оксида пиколиновой кислоты. Слева — структура с внутримолекулярной водородной связью, справа — без нее

Фото: Сергей Карташов

Внутри молекул, помимо распределения электронов, можно выделить и другие характеристики структуры — так называемые силовые поля. Подобно классическим электрическим полям, они описывают, как «тянет» или «толкает» электронные облака в разные стороны. В частности, одно из таких полей — обменная сила — связано с особенностями распределения электронов, обусловленными их спином. Наличие у электронов такой характеристики, как спин, требует определенной согласованности в их движении — явления, известного как Ферми-корреляция. Эта корреляция проявляется в виде направленного «давления» внутри электронной структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы работы проводят предварительный осмотр кристаллов под микроскопом перед сбором экспериментальных данных

Фото: Сергей Карташов Авторы работы проводят предварительный осмотр кристаллов под микроскопом перед сбором экспериментальных данных

Фото: Сергей Карташов

Чтобы интерпретировать обменную силу в контексте других взаимодействий, исследователи предложили анализировать ее проекцию на полное статическое силовое поле. Такой подход позволяет выявить участки, где обменная сила действует согласованно с общей силовой картиной или, наоборот, противоположно ей. В свою очередь, области особого поведения проекции оказалось возможным соотнести с важными химическими объектами — электронными парами, как неподеленными, так и обобществленными в результате образования химической связи.

Дополнительно исследователи проанализировали распределение обменной силы и связанную с ней обменную плотность заряда в молекулах. Полученные данные указывают на то, что именно обменные эффекты, то есть взаимодействия, связанные с Ферми-корреляцией электронов, играют ключевую роль в формировании тонкой химически значимой структуры вещества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка образца к эксперименту по рентгеноструктурному анализу на монокристаллическом дифрактометре

Фото: Сергей Карташов Подготовка образца к эксперименту по рентгеноструктурному анализу на монокристаллическом дифрактометре

Фото: Сергей Карташов

«Наш подход открывает новые возможности для понимания природы химических связей. Основные результаты работы имеют качественный характер, однако разработанные индикаторы могут стать основой количественных моделей, что в перспективе будет полезно при проектировании молекул с заданными свойствами. В дальнейшем мы планируем расширить круг исследуемых соединений и проверить выводы работы, используя данные рентгеноструктурного эксперимента»,— рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Сергей Карташов, младший научный сотрудник, аспирант Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда