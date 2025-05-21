Телемедицина, или диагностика за 35 секунд

Телемедицина развивается стремительными шагами. Все начиналось с простых видеозвонков с врачом, а сейчас идет внедрение полуавтоматических диагностических систем. Это аппараты для экспресс-диагностики, использующие биометрические датчики, спектроскопию и искусственный интеллект (ИИ) для выявления патологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cооснователь технологической компании «Спектрально-динамические системы» Борис Федоров

Фото: Предоставлено компание «Спектрально-динамические системы» Cооснователь технологической компании «Спектрально-динамические системы» Борис Федоров

Фото: Предоставлено компание «Спектрально-динамические системы»

В каждом аппарате заложены свои технологии: оптическая спектроскопия анализирует кровоток и состав тканей, биоимпедансный анализ измеряет электрическое сопротивление тканей (позволяет оценить состояние сосудов), ИИ-алгоритмы (нейросети) сопоставляют данные с тысячами медицинских случаев. Такие алгоритмы позволили создать такие устройства, как сканеры ладони, которые записывают ЭКГ, измеряют сатурацию, давление, температуру. Анализаторы пульсовой волны предсказывают риск инсульта по изменениям кровотока. AI-камеры по изменению цвета кожи определяют анемию, гипоксию, аритмию. Эффективность этих устройств имеет научное подтверждение. Среди декларируемых возможностей — ранняя диагностика инсульта, диабета, атеросклероза. Также заявляется о снижении нагрузки на врачей, но все равно при сложных патологиях требуется обязательное подтверждение у специалиста, так как у всех методов имеются погрешности.

Корреспондент «Ъ-Науки» поговорил о перспективах развития телемедицины и новых медицинских методах с сооснователем технологической компании «Спектрально-динамические системы» Борисом Федоровым.

— Как вы оцениваете развитие рынка телемедицины сегодня?

— Хотелось бы разделить понятия телемедицины и современных технологий в медицине. Телемедицина — это обмен медицинской информацией на расстоянии, фактически ваше общение с врачом, а технологии получения и обработки медицинских данных пациента устройством или врачом для постановки диагноза — это как раз и есть та ниша, которая активно развивается.

— Какие новые методы лежат в основе современных диагностических устройств, используемых сегодня?

— Современных систем и устройств достаточно много. Начиная от аппаратов для экспресс-диагностики, например сканирования руки или лица, до носимых браслетов, смарт-часов и умных колец, популярность которых отражает желание людей постоянно контролировать свой организм и сохранять здоровье. В то же время в их основе, как правило, лежат давно известные медицине методы, каждый из которых имеет свои ограничения и возможности которых несколько осовременены, но не более того, в основном благодаря применению ИИ. В этом смысле ничего нового пользователю не предлагается.

— Как нейросети обучаются распознавать заболевания? Бывают ли ошибки?

— В основе лежат технологии машинного обучения на большом количестве клинических данных о заболевании. В настоящее время назрела необходимость дать четкое определение искусственному интеллекту в медицине: что это такое? Где он полезен и является помощником, а где нет? Так, например, ИИ является несомненным помощником при интерпретации снимков МРТ и других изображений. Вместе с тем ИИ не способен заменить настоящего врача: он не чувствует, не умеет сопереживать и не может учитывать множество человеческих факторов. Возлагать на него ответственность за здоровье преждевременно. Окончательное решение должно оставаться за врачом, а ИИ может быть хорошим помощником.

На сегодняшний день, чтобы получить полную информацию о своем здоровье, не обычный чекап, а полное медицинское заключение о состоянии всех систем организма с выявлением скрытых заболеваний и рисков их развития, положиться на ИИ невозможно. Вам будет необходимо сдать анализы, пройти исследования и посетить разных врачей. Несмотря на интерес к своему здоровью, этот путь без явного ухудшения самочувствия никто проходить не будет, так как это будет дорого, уйдут месяцы, и только телемедицинскими консультациями тут не обойтись.

— Какое решение предлагает ваша компания?

— Разработанный нами пассивный и неинвазивный метод обеспечивает комплексный подход к выявлению разнообразных отклонений в здоровье и дает возможность доклинической оценки функционального состояния организма практически по всем системам. Протекающие процессы фиксируются в виде уникального «цифрового слепка», и, получив этот «цифровой отпечаток», врач затратит от трех до пяти минут на постановку предварительного диагноза по одной из систем организма. Комплексное заключение по всем системам будет готово в течение часа. Система также способна в автоматическом режиме подсказывать врачу информацию об актуальных процессах в организме, что снижает интеллектуальную нагрузку на врача и повышает эффективность его работы.

— Есть ли исследования, подтверждающие, что ваша неинвазивная диагностика точнее традиционных методов?

— Любой метод в медицине имеет как свои возможности, так и свои ограничения. Наш метод не исключение. Не вдаваясь в детали, скажу кратко: метод разработан нашим научным коллективом и в 2005 году впервые был зарегистрирован как самостоятельный метод функциональной диагностики с относительной чувствительностью 92,2%. Имеется значительное количество научных публикаций в рецензируемых изданиях, проведены клинические испытания и апробации. За это время были обследованы более 55 тыс. человек, а метод получил их высокую оценку.

— Как это может быть применено в телемедицине?

— С нашим телемедицинским сенсором, помещающимся в кармане, не выходя из дома или находясь в любой точке мира, вы сможете провести функциональную диагностику организма. Вам будет достаточно приложить его к любой части вашего тела на 35 секунд. Вся необходимая информация будет записана и отправлена в цифровом виде врачу, который сможет провести раннюю диагностику практически всех распространенных заболеваний.

— Как врачи интегрируют эти данные в лечение? Например, если система предупредила о риске инсульта, что дальше?

— При выявлении риска предынфаркта и предынсульта врач срочно и точечно направит вас в медицинское учреждение для проведения необходимых медицинских мероприятий по предотвращению инфаркта или инсульта. Согласитесь, это очень важно вовремя успеть и не допустить. Ведь жизнь, например, до инфаркта и после — это две качественно разные жизни.

— Можно ли доверять домашним диагностическим гаджетам или они требуют подтверждения в клинике?

— Можно. До определенной степени и в определенных ситуациях. Ведь мы ими пользуемся в повседневной жизни (измерение температуры, пульса, уровня сатурации или сахара в крови), и они нам помогают хотя бы ориентироваться в самочувствии. Однако полностью заменить врача они не могут, и при значительном ухудшении самочувствия все-таки необходимо обращаться за помощью в медицинские учреждения.

— В чем преимущества вашего гаджета перед другими?

— Очень важно понимать, что развитие любого заболевания имеет четыре стадии: первая — низкий риск развития, вторая — высокий риск развития, третья — субклиническая стадия (латентное, скрытое течение без симптомов), четвертая — клиническая стадия (с проявлением симптомов). В основном все существующие диагностические методы и работающие на их основе гаджеты способны выявлять заболевания на более поздних этапах субклинических форм и в клинической стадии, тогда, когда уже начинаются различные ответные процессы в организме (изменение состава крови, температуры, ритма сердца или плохое самочувствие). Наш гаджет, будучи основанным на методе доклинической диагностики, не будет замещать эти устройства, а позволит провести полноценную раннюю диагностику и оценить риски состояния здоровья на стадиях развития заболевания, не видимых иными методами. Это позволяет распознать болезнь до появления ее клинических признаков.

— Не приведет ли автоматизация к «избыточной диагностике» и ненужным тревогам у пациентов?

— Неизвестность порождает ненужные тревоги, а точная и своевременная информация позволит контролировать здоровье и предотвращать заболевания. Постоянное использование технологий контроля здоровья и выработка постепенного доверия к ним формируют культуру здоровья и отсутствие оснований для ненужных тревог.

— Кто несет ответственность, если алгоритм пропустит серьезное заболевание?

— Именно для предотвращения таких случаев последнее слово и медицинское заключение всегда остается за врачом. И это правильно!

— Смогут ли такие системы заменить врачей в первичной диагностике? И каким вы видите будущее телемедицины?

— При всем развитии медицины и технологий нехватка квалифицированных кадров всегда оставалась и остается главной проблемой. Никакие системы на сегодня не смогут заменить врача. Государство постоянно вкладывает много средств и сил в сохранение здоровья населения и предупреждение заболеваний благодаря программам диспансеризации населения и обеспечения доступности врачебной помощи в сельских районах, особенно Сибири и Дальнего Востока. Наш метод может значительно повысить качество медицинской помощи и сэкономить время на постановку предварительного диагноза. Также решить проблему контроля здоровья в дальних регионах, позволив проводить первичную быструю диагностику населения с минимальными затратами времени и специалистов. Эта технология позволит создать единую информационную диагностическую сеть, в короткую будут загружаться «цифровые слепки» пациентов и обрабатываться врачами из иных регионов страны. Все это позволит значительно повысить качество первичной медицинской помощи, особенно в сельской и труднодоступной местности.

— Как регуляторы (например, FDA, Росздравнадзор) относятся к таким устройствам? Есть ли уже утвержденные стандарты?

— Относятся крайне ответственно и предъявляют к ним достаточно высокие требования, так как речь идет о здоровье и жизни людей.

— На какой стадии реализации сейчас находится ваш проект?

— Телемедицинское решение прошло пилотную апробацию в Республике Беларусь. Также нами запущена система автоматического контроля заболеваний у животных, которая работает в автоматическом телемедицинском режиме и выявляет риски и развитие заболеваний у КРС на ранних стадиях без участия человека.

— Что вас вдохновило на создание этой системы?

— Своей главной целью мы всегда видели возможность дать миру технологию контроля здоровья и раннего выявления заболеваний. Технологию сохранения здоровья, которая обеспечит качество жизни, а также сохранит множество жизней. Поколение миллениалов и зумеров, составляющих более половины населения, формирует абсолютно новые тренды в области здоровья. Сфера велнеса уже обогнала по доходности индустрию фармацевтики, а число телемедицинских консультаций превысило число записей на очные приемы. Жизнь уходит в онлайн и цифру, главным ресурсом становится время, и тратить его на длительные походы по врачам, естественно, никто не захочет.

Оксана Никитина