Гастроли звезд науки

Мы все привыкли к тому, что в туры по стране ездят популярные певцы, музыканты, актеры... Но почему бы не устроить гастроли для звезд науки?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премия «Вызов»

Фото: предоставлено фондом развития научно-культурных связей «Вызов» . Премия «Вызов»

Фото: предоставлено фондом развития научно-культурных связей «Вызов» .

Фонд развития научно-культурных связей представил новый проект — научное роуд-шоу. За месяц выдающиеся ученые, лауреаты Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» посетили четыре города: Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Саратов. Они представили свои разработки, пообщались с коллегами, студентами профильных вузов и теми, кто просто неравнодушен к науке.

Цель проекта — рассказать о научных прорывах не только в Москве, но и за пределами столицы, показать, что ученые — герои нашего времени, достойные внимания, признания, восхищения.

Как прошло роуд-шоу ученых, какой был отклик аудитории и почему без популяризации науки невозможно ее развитие, «Ъ-Наука» спросила одного из участников проекта, профессора РАН, заслуженного профессора Сколтеха, председателя научного комитета премии «Вызов» Артема Оганова.

— Роуд-шоу ученых — звучит неожиданно и смело. Расскажите, откуда появилась такая идея и как родился проект?

— Конечно, это не шоу в классическом понимании этого слова. Это, скорее, выездной лекторий. Термин «роуд-шоу» известен в других областях — так называют, например, выездные демонстрации компаний. Но если кто-то прочтет этот термин иначе, мы не возражаем: наука может быть очень увлекательной, яркой, завораживающей. А участники нашего научного роуд-шоу — это настоящие звезды в мире науки, ученые и инженеры, чьи исследования и разработки — это научные и технологические прорывы, которые изменят к лучшему жизнь миллионов людей.

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Фото: предоставлено фондом развития научно-культурных связей «Вызов» Премия «Вызов»

Фото: предоставлено фондом развития научно-культурных связей «Вызов»

— На карте проекта в этом году четыре города. Почему именно они?

— В этом году фонд развития научно-культурных связей «Вызов» впервые представляет такой формат. А поскольку сейчас идет прием заявок на премию «Вызов» — он завершится 21 мая,— мы объединили сразу несколько задач. Во-первых, мы хотели дать возможность высококлассным ученым рассказать о своих разработках и исследованиях новой для них аудитории. С другой стороны — рассказать о премии «Вызов» и призвать ученых подавать заявки, чтобы отыскать новых звезд науки и отметить их достижения высокой наградой, дать им стимул для дальнейшего развития. Именно поэтому для первого роуд-шоу мы выбрали города с традиционно сильной наукой — Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов. Понятно, что таких городов гораздо больше. Но это же пока только первый сезон нашего научного тура.

— На кого нацелен проект роуд-шоу премии «Вызов» — на научную общественность или более широкую аудиторию?

— Скажу так: на широкую аудиторию, которая интересуется наукой. Среди тех, кто посетил лекции в рамках роуд-шоу, были и опытные ученые, и, например, студенты. Мы предоставили возможность открытой регистрации, и на мероприятия мог прийти любой желающий. Но, конечно, в основном приходили люди, для которых наука — это сфера профессионального интереса, кто связал или планирует связать с ней свою жизнь. Очень радостно было увидеть в залах в разных городах много молодежи: если нам удалось разжечь в них искру любопытства и любви к науке, значит, мы точно не зря все это придумали.

— Участники роуд-шоу — лауреаты Национальной премии в области будущих технологий «Вызов», а вы возглавляете ее научный комитет. Чем эта премия отличается от других научных премий России и мира?

— Наша премия неслучайно называется «Вызов». Это вызов не только для тех, кто претендует на награду, но и для нас, организаторов. Когда мы только создавали премию в 2023 году, я формулировал задачу так: создать премию, лучшую в мире,— амбициозную, беспристрастную, устремленную в будущее. Сейчас сложно найти премию, и не только научную, на которую не оказывали бы влияние никакие политические процессы. Для нас было важно сделать премию абсолютно без политики, где значение имеет только научное достижение, неважно, какую страну представляет ученый, какие у него политические взгляды. На нашу премию приходят заявки со всего мира: из США, Западной Европы, Китая, Индии, Африки. И нам совершенно неважно, какой паспорт у ученого, кого он поддерживает или осуждает. Если он совершил научный прорыв мирового уровня, он станет лауреатом премии «Вызов».

Еще один момент — в нашей премии нет привычного деления по областям науки: химия, физика, медицина или искусственный интеллект. Ведь в современном мире большая часть научных прорывов совершается именно на стыке наук. Также хочу отдельно сказать про способы подачи заявок. На премию «Вызов» вас могут не только номинировать ваши коллеги или научная организация, где вы работаете. Вы можете самостоятельно подать заявку благодаря самономинации. Уверен, что скромность можно оставить в стороне, когда речь идет о важных научных открытиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бибарс Бара, пресс-служба СПбПУ Фото: Бибарс Бара, пресс-служба СПбПУ

— Популяризация науки — это отдельное большое направление. И сегодня ему уделяется особое внимание и на уровне государства, и на уровне некоммерческого сектора, и на уровне бизнеса. Почему это важно?

— Популяризация науки — это как окно в большой мир. Если его не будет, то о научных открытиях, которые касаются миллионов людей, эти миллионы людей могут никогда даже не узнать. Они будут использовать новые технологии, применять новые лекарства, но будут воспринимать это просто как часть своей жизни. Никто не узнает имен тех, кто совершает научные прорывы, не поймет, как и почему они стали возможными, не узнает причину многих явлений, не сможет докопаться до сути. А ведь это, наверное, самое важное в жизни — не просто плыть по течению, а понимать, что, как и почему происходит с тобой и вокруг тебя.

Язык науки сложный, специфический. И он нуждается в тех, кто сможет перевести его на простой, понятный каждому язык. Популяризаторы науки — это и есть такие переводчики.

Сейчас появляется много проектов, связанных с популяризацией науки: телепередачи, подкасты, театральные постановки. И это очень здорово. В обществе есть интерес к науке. И чтобы он не угасал, а только рос, наука должна быть понятной, увлекательной, притягательной.

— Роуд-шоу ученых в этом году завершилось, а будет ли проект развиваться дальше? Каким вы видите его будущее?

— Мы увидели интерес к проекту и со стороны научного сообщества, и, что важно, со стороны молодой аудитории. И, конечно, хочется, чтобы у него было продолжение. Тем более что в декабре этого года появятся еще пять новых лауреатов премии «Вызов». Ну а что касается новых городов — страна у нас большая, и есть простор для расширения географии проекта. Кто знает, может быть, замахнемся и на то, чтобы устроить международное роуд-шоу. Это, конечно, серьезный вызов. Но раз мы назвали так премию, значит, точно вызовов не боимся.

Мария Грибова