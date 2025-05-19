В Татарстане на 15% выросло число соискателей на складские вакансии
В Республике Татарстан наблюдается рост числа соискателей на складские вакансии — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 15%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
В Татарстане на 15% выросло число соискателей на складские вакансии
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
Самыми востребованными специалистами остаются кладовщики, комплектовщики и менеджеры по складской логистике. По уровню зарплат в республике отмечается существенное отставание от московских показателей — в среднем на 31–32%.
В частности, в Зеленодольске фиксируются вакансии со складским персоналом с оплатой от 114 тыс. руб.
Наиболее активно на склады трудоустраиваются люди в возрасте от 25 до 40 лет, которые составляют около 60% складского персонала. Молодежь до 25 лет и работники старше 40 лет представлены в равных долях — по 20%.