Пособника исламских террористов в Омске приговорили к 17 годам заключения

К 17 годам лишения свободы военный суд приговорил пособника исламских террористов в Омске. Два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе омского управления ФСБ России. Второй фигурант уголовного дела находится под судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле 2024 года силовики выявили ячейку международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» (запрещена в РФ). В нее входили двое выходцев из стран центрально-азиатского региона, проживавшие в Омске и Новосибирске. Их задержали.

Обвиняемые, по данным следствия, организовали сбор денег на приобретение оружия для боевиков. Кроме того, используя интернет, они прошли обучение минно-взрывному делу, изучили способы изготовления самодельных взрывных устройств. В ФСБ считают, что обвиняемые планировали пополнить ряды исламских террористов.

Илья Николаев