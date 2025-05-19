В Перми на месте закрывшегося ресторана откроется бар от местной пивоварни

Основатели пермской пивоварни Sabotage планируют открыть новое заведение на ул. Советской, 52. Ранее там располагался бар Brugge. Как сообщает телеграм-канал in vino populous, развитием нового проекта занимается руководитель Sabotage taproom Александр Устюгов. До конца 2024 года господин Устюгов являлся управляющим заведениями «Парадная» и «Второй этаж».

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Уточняется также, что на прошлой неделе в помещении начался ремонт, параллельно завершается работа над общей концепцией. В меню бара будут представлены в основном локальные напитки производства Sabotage и настойки. Ресторанная часть меню еще дорабатывается. Открытие планируется осенью этого года. Основная площадка Sabotage taproom находится на ул. Максима Горького, 22а.

В конце апреля сообщалось, что бельгийский бар Brugge, действовавший по адресу: ул. Советская, 52, закрывается на ремонт. Также появлялась информация о возможной смене команды и концепции заведения. Гастрономическое место действовало на этой площадке более четырех лет.