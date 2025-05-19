Регионы Сибири потратили на бездомных животных в 2024 году более 2,6 млрд рублей

Совокупно регионы Сибирского федерального округа на государственные закупки, связанные с содержанием бездомных животных, по итогам 2024 года потратили более 2,6 млрд руб. Из этой суммы наибольшая часть направлена на содержание в приютах животных, которых нельзя вернуть на прежнее место обитания (1,3 млрд руб.), сообщают «Ведомости» со ссылкой на поисково-аналитическую систему «Тендерплан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Еще 1,3 млрд руб. потрачено на отлов безнадзорных животных, их вакцинацию, стерилизацию, передержку и умерщвление. На сумму около 4,3 млн руб. в СФО профинансировано строительство, ремонт и благоустройство приютов.

Отмечается, что в Сибири наименьшее число бездомных животных по сравнению с другими округами России – всего 269 тыс. Для примера в Северо-Кавказском федеральном округе около 701 тыс. Также в СФО зафиксирован средний уровень стерилизации кошек и собак.

Лолита Белова