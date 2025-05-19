Президент Ирана заявил, что экономика западных стран будет парализована в случае блокировки поставок нефти из Персидского залива. По мнению Масуда Пезешкиана, сейчас США специально вооружают страны региона, чтобы «заставить нас воевать друг с другом». Так лидер Ирана отреагировал на итоги визита Дональда Трампа на Ближний Восток. Президент США похвастался сделками на $1 трлн, в том числе в оборонной и военной сферах. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о последствиях восточных переговоров Трампа и о его роли в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Больше всего визит Трампа на Ближний Восток напоминал «чес» — гастроли столичной звезды в глубокую провинцию, где главная цель не столько познакомить зрителя с творчеством, сколько заработать как можно больше денег.

И с этой задачей американский президент справился блестяще. Точно оценить общую сумму подписанных сделок сложно. На словах счет идет на триллионы, но соглашения долгосрочные, а в некоторых случаях рамочные, поэтому многие аналитики предпочитают не называть итоговую сумму, акцентируя внимание не на цифрах, а на идеологическом смысле произошедшего. Ведь Трамп не только собрал «кассу», но и привез с собой собственное видение «нового Ближнего Востока». Оно базируется на трех ключевых принципах:

• Центральная роль стран Аравийского полуострова;

• Продолжение подписания «соглашений Авраама» с Израилем;

• Переход от военных союзов к экономическим

Последний пункт особенно важен для хозяина Белого дома. Новый Ближний Восток Трампа — это не про войну и мир, а про маржу. Как предприниматель он считает, что только взаимные финансовые интересы могут обеспечить настоящую стабильность и развитие. В этом смысле показателен его подход к сирийскому вопросу. Если бывший джихадист и террорист Аль-Джулани готов стать Ахмедом аш-Шараа, надеть гражданский костюм, привести в порядок бороду и предложить строительство башни Трампа в центре Дамаска, то американский президент согласен ответить взаимностью и дать ему шанс. Тем более что для союзников из Катара и Турции умиротворение в Сирии — отличная возможность создать новый транспортный коридор для доставки грузов в Европу.

Примерно такой же подход 47-й президент транслирует и в адрес Ирана: откажитесь от ядерной программы и давайте торговать. Однако важно понимать: в Вашингтоне прекрасно осознают особенности региона и тот факт, что без военных контрактов с союзниками стабильность обеспечить невозможно.

Хотя и здесь произошел сдвиг. Если при Джо Байдене речь шла об оборонном союзе с Саудовской Аравией, то теперь предпочтение отдают прямым продажам оборонных систем. Не гарантии, а бизнес.

В результате саудовцы закупят вооружений на $142 млрд — это примерно два годовых военных бюджета Королевства. Причем речь в основном идет не о наступательных, а об оборонительных системах, что еще раз подчеркивает подход Трампа. Впрочем, за всем антуражем «нового Ближнего Востока» американский президент ни на минуту не забывает о своем главном геополитическом противнике. Китай хоть и не упоминался публично, но наверняка обсуждался в переговорах подробно и многократно.

Фактически все сделки, контракты и авансы сопровождались одним ключевым условием: Америка готова дружить с монархиями Персидского залива, готова пускать их на свой рынок и продавать им самые передовые технологии, но Китая там быть не должно. Уверен, этот месседж в Пекине уловили. А значит, рано или поздно Китаю придется сделать свое альтернативное предложение.

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Михаил Гуревич