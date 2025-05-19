Дело в отношении экс-главы городского управления капстроительства направлено в суд

В Перми утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления капитального строительства администрации Перми Ирины Чирковой. Как сообщают прокуратура Пермского края и СУ СКР по региону, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чиркова.

Фото: Дмитрий Астахов Ирина Чиркова.

Фото: Дмитрий Астахов

По версии следствия, госпожа Чиркова получила более 5,4 млн руб. от предпринимателя Сергея Микова.

Денежные средства предназначались за приемку строительных работ на ряде объектов. Изначально оба отрицали вину, но затем заключили досудебные соглашения с прокуратурой.

Дело в отношении Ирины Чирковой будет рассматривать Ленинский райсуд Перми.