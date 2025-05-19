Суд временно закрыл кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной палочки у посетителя
В Нурлате районный суд на 30 дней приостановил работу кафе «Ниндзя» по причине кишечной инфекции у посетителя заведения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Суд временно закрыл кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной палочки у посетителя
Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан
В ходе эпидемиологического расследования были обнаружены нарушения санитарных требований. В частности, продукты хранились неправильно, не проводились необходимые мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми, нарушались правила мытья и дезинфекции посуды.
Кроме того, сотрудники работали без медицинских осмотров, прививок и гигиенического обучения, а производственный контроль вообще отсутствовал.
Анализы показали наличие опасных микроорганизмов на кухонном оборудовании, рабочих поверхностях, инвентаре, руках поваров и их одежде, а также в некоторых продуктах.
Было изъято 7 партий продуктов общим весом 65,2 килограмма.
У заболевшего посетителя врачи диагностировали гастроэнтерит неустановленного происхождения.