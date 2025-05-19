В Нурлате районный суд на 30 дней приостановил работу кафе «Ниндзя» по причине кишечной инфекции у посетителя заведения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд временно закрыл кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной палочки у посетителя

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан Суд временно закрыл кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной палочки у посетителя

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

В ходе эпидемиологического расследования были обнаружены нарушения санитарных требований. В частности, продукты хранились неправильно, не проводились необходимые мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми, нарушались правила мытья и дезинфекции посуды.

Кроме того, сотрудники работали без медицинских осмотров, прививок и гигиенического обучения, а производственный контроль вообще отсутствовал.

Анализы показали наличие опасных микроорганизмов на кухонном оборудовании, рабочих поверхностях, инвентаре, руках поваров и их одежде, а также в некоторых продуктах.

Было изъято 7 партий продуктов общим весом 65,2 килограмма.

У заболевшего посетителя врачи диагностировали гастроэнтерит неустановленного происхождения.

Артём Дергунов