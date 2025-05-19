В Саратове утвердили план для территорий снесенных аварийных домов

В Саратове утверждена концепция использования территорий под снесенными аварийными домами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

Об издании постановления об использовании земельных участков после сноса аварийных домов по поручению господина Исаева стало известно по итогам оперативного совещания с заместителями и главами структурных подразделений администрации. Такие территории должны быть закреплены за муниципалитетом, на них появятся парки, скверы, объекты соцсферы. Глава Саратова отметил: за исполнение положений документа ответственен председатель комитета по управлению имуществом, в районах контроль ложится на руководителей районных администраций.

Напомним, ранее в Саратовской области приступили к разработке законопроекта о сохранении городских зеленых зон. Речь идет о территориях, освобождаемых в результате сноса аварийного жилья. Михаил Исаев подчеркивал, что в Саратове в 2025 году снесут 112 расселенных аварийных домов, на что потратят 128 млн руб.

Павел Фролов