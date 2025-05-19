В Оренбурге прокуратура потребовала, чтобы ресурсоснабжающая организация снесла аварийное здание

Прокурор Центрального района Оренбурга внес представление руководителю филиала ресурсоснабжающей организации. Компания должна была приступить к сносу аварийного здания котельной еще в сентябре прошлого года, но до сих пор какие-либо действия не предпринимались. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в результате проверки установлено, что на ул. Пролетарской находится аварийное здание нефункционирующей котельной. Поблизости расположены жилой массив и общеобразовательная организация. Несмотря на это организация не приняла меры для ограничения доступа в постройку. Ограждение по периметру объекта отсутствует, оконные рамы разрушены, двери отсутствуют.

Районная прокуратура контролирует ликвидацию аварийного строения.

Руфия Кутляева