В Краснодаре несколько трамваев изменят схему движения из-за ремонта путей

Маршруты трамваев №3, 6, 7 и 21 будут следовать по измененным схемам вечером 19 мая 2025 года в Краснодаре. Причиной корректировки стал запланированный ремонт трамвайных путей на участке улицы Горького, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 22:00 трамваи №3 и №21 будут двигаться в объезд через Дмитриевскую Дамбу, улицы Железнодорожную, Гоголя, Коммунаров и далее по Горького, возвращаясь на привычный маршрут. По этому же пути проследуют в депо трамваи №2 и №15.

Вагоны маршрутов №6 и №7 от остановки «Стадион Кубань» направят через улицы Железнодорожную, Гоголя, Коммунаров, после чего они вернутся на стандартную схему движения.

Мария Удовик