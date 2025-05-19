В Новосибирске арестован глава службы газоснабжения за подкуп от депутата

Суд на два месяца арестовал главу Искитимской районной службы газоснабжения (Новосибирская область). В отношении него возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщает региональное УФСБ. Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что фигурантом дела является Дмитрий Мальцев.

По данным органов госбезопасности, в декабре 2024 года глава службы газоснабжения незаконно распорядился подключить к газопроводу нежилое здание в Искитиме. За это, считают правоохранители, он получил 1,2 млн руб. от депутата горсовета Искитима Виталия Пустотина.

В конце февраля этого года суд арестовал чиновника. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). Следствие считает, что полученный газ Виталий Пустонин использовал для обогрева двух нежилых помещений. Ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» правоохранители оценивают более чем в 800 тыс. руб.

Александра Стрелкова