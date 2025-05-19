«Самое главное — встреча двух лидеров»

19 мая должен состояться телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Информацию подтвердили и в Кремле, и в Белом доме. Ранее российские СМИ опубликовали фрагмент интервью президента России, где он говорит о готовности и возможностях довести операцию на Украине до логического завершения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что компромисс по-прежнему очень сложно достижим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Переговоры в Стамбуле 16 мая завершились договоренностью о масштабном обмене пленными тысячу на тысячу человек. Кроме того, стороны намерены подготовить свои планы предстоящего мирного урегулирования. Так что в целом результат есть, а говорить о полном провале, наверное, все-таки не совсем правильно. Хотя прорыва, конечно же, не случилось. И это приходится признавать. Позиция Москвы кардинально не изменилась. Она продолжает настаивать на том, что, скажем так, совсем не устраивает Украину и ее западных союзников. Киев также кардинально уступать не собирается.

Дональд Трамп заявил, что ему надоели все эти бесконечные встречи без продвижения, и он намерен лично вмешаться в ситуацию. На 19 мая назначен телефонный разговор с Владимиром Путиным. После этого глава Белого дома обещает связаться с Владимиром Зеленским и основными европейскими лидерами, дабы рассказать им о том, чего удалось добиться.

В России между тем опубликовали отрывок интервью с президентом, где он говорит о том, что у страны «есть необходимые силы и средства, чтобы довести начатую в 2022 году спецоперацию на Украине до логического завершения». При желании можно увидеть в этом сигнал, что о каких-либо серьезных компромиссах говорить не приходится. Вашингтон со своей стороны, видимо, намерен предложить перспективные торговые и иные проекты в обмен на подвижки по Украине.

Кроме того, самое главное — это личная встреча двух лидеров. Еще нужно напомнить, что на личной встрече с Путиным настаивает и Владимир Зеленский. В Кремле на это ответили, что подобное возможно, однако при детальной проработке повестки на экспертном уровне. То есть при выполнении российских условий. С Трампом же прямой контакт активно приветствуется. Киев требует немедленного прекращения огня минимум на 30 дней и после этого согласен продолжить широкий диалог. Эти же условия ранее выдвигал и Дональд Трамп.

Москва настаивает на обсуждении устранения первопричин кризиса без прекращения огня. Часть этого плана — отказ Украины от четырех областей плюс Крым. Прогнозы делать, конечно, не будем, однако вероятность прорыва по-прежнему не очень велика. Определенный интерес вызывает, что скажет Трамп после телефонных переговоров.

На этот счет можно попробовать высказать определенное предположение: глава Белого дома сообщит всему миру, что беседа прошла прекрасно, решение очень скоро будет найдено, мы на пороге больших перемен, естественно, к лучшему.

Пока Вашингтон предпочитает давить, вернее, поддавливать на обоих участников конфликта. И явно не хочет применять какие-либо жесткие меры. Хотя нужно иметь в виду, что в Конгрессе США подготовлен законопроект о серьезном ужесточении антироссийских санкций. Как заявил Госсекретарь Марко Рубио, по причине отсутствия прогресса по Украине поддержка документа среди сенаторов растет, и Белый дом ничего с этим не может поделать. В Кремле заявляют, что угрозы санкциями — это дело пустое.

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Дмитрий Дризе