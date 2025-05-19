В донских школах не хватает 900 преподавателей

В школах Ростовской области ощущается острая нехватка кадров – дефицит педагогов составляет почти 900 человек. При этом доля молодых специалистов в учительском составе региона приближается к 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной минобр.

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«На начало 2024 – 2025 учебного года в общеобразовательных организациях было открыто около 900 вакансий педагогических работников, что составляет 3% от общей численности. В течение последних трех лет отмечается рост численности молодых педагогов, которая составляет в 2025 году 19,9 %»,– пояснили в ведомстве.

Согласно предоставленной информации, в сфере образования Ростовской области занято свыше 53 тыс. педагогов. Основную часть из них – около 32 тыс. – составляют учителя, работающие в школах. По данным на 2025 учебный год, потребность в преподавателях снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом, однако факторы, повлиявшие на это изменение, не уточняются. В среднем ежемесячная нагрузка на одного педагога, эквивалентна 1,59 ставки.

Наиболее востребованными являются преподаватели иностранных языков, математики, начальных классов, русского языка и литературы. Также в образовательные учреждения требуются учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, пояснил источник.

Валентина Любашенко