В Дагестане более 5 тыс. человек остались без газа из-за обрушения скалы

В Докузпаринском районе Дагестана произошло аварийное отключение газоснабжения, сообщило региональное МЧС. Газовая труба была повреждена из-за обрушения скалы. ЧП привело к ограничению подачи газа в два населенных пункта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 18 мая в 19:45 по местному времени (совпадает с мск). Скальная масса обрушилась на окраине села Усухчай и повредила трубу протяженностью 50 м. В зоне аварийных отключений остаются 1259 домов с населением 5333 человека. Восстановительные работы запланированы на утро 19 мая, приводит ТАСС пресс-релиз МЧС.