За четыре месяца импорт кофе на Кубань увеличился на 52%

Краснодарский край за первые четыре месяца 2025 года увеличил импорт кофе на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

Краснодарский край с января по апрель 2025 года импортировал 22,5 тыс. т кофе, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года на 7,7 тыс. т.

По данным ведомства, основными государствами-поставщиками кофе для Кубани стали Бразилия, Вьетнам и Индонезия. Главным региональным импортером назвали ООО «Нестле Кубань».

«Ъ-Кубань» писал, что в марте 2025 года объем продаж кофе в ресторанах и кафе Краснодарского края снизился на 22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средний чек увеличился на 13,5%, достигнув 301 руб.

Мария Удовик