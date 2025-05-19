Осенью Театр-Театр откроет новую молодежную сцену в «пирамиде»

Осенью 2025 года в Театре-Театре планируется открытие новой сцены, специализирующейся на спектаклях для подростков и молодежи. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на худрука театра Бориса Мильграма, она расположится в пирамиде на ул. Крисанова, 12б. В конце прошлого года в соседней «пирамиде» открылась детская сцена ТТ — Театр-Тятрик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, новая сцена будет открыта в рамках программы «Пермь — молодежная столица России». Кураторами сцены станут основатели негосударственного театра для подростков «Театральный проект 27» (Санкт-Петербург). При этом в будущем молодежный театр может получить собственную команду — свою актерскую труппу и режиссеров. Первые спектакли должны состояться осенью, после завершения косметического ремонта в здании. Позднее руководство ТТ планирует предложить властям новый архитектурный проект, в результате которого в «пирамиде» появится зрительный зал на 200 мест и другие пространства.

Кроме того, культурное учреждение получило от городских властей двухэтажное помещение бывшей стоматологической поликлиники по ул. Крисанова, 10. В нем планируется разместить часть административно-управленческого аппарата и репетиционный зал.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в ближайшие три года расходы по объекту культурного наследия регионального значения «Театр драматический» могут увеличить на 1,8 млрд руб. В частности, средства пойдут на реконструкцию основного здания театра. На время ремонта планируется приостановление работы большой сцены.