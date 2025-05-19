Северная Осетия представит 15 инвестиционных соглашений на КИФ-2025
Северная Осетия на Кавказском инвестиционном форуме, планирует подписать около 15 соглашений с партнерами из разных регионов России. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Стенд региона будет оборудован большим LED-экраном с инфографикой и интерактивной тач-панелью. Посетители смогут ознакомиться с пятью ключевыми проектами, вошедшими в Модель экономического развития республики, среди которых направления туризма, сельского хозяйства, IT и промышленности.
«Особое внимание в экспозиции уделено подвигу уроженцев Осетии в годы Великой Отечественной войны и поддержке участников специальной военной операции»,— пояснил Сергей Меняйло.
Гостей стенда встретят продукцией местных фермеров и изделиями народных мастеров, демонстрирующими культурные традиции региона.