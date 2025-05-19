В Энгельсском районе расширят сеть парковок для маломобильных граждан

Отвечающим за организацию дорожного движения в Энгельсском районе Саратовской области службам необходимо скорректировать свою работу. Соответствующее поручение дал глава района Максим Леонов.

По словам господина Леонова, большое количество обращений граждан указывают на то, что создавать доступную среду для лиц с ограниченными возможностями крайне необходимо. В ходе очередного заседания штаба по благоустройству он распорядился расширить сеть специализированных парковочных пространств для указанной категории населения как можно скорее.

Максим Леонов отметил: в ближайшее время нужно установить дополнительно 220 дорожных знаков, которые обозначают парковку для маломобильных граждан. К такому выводу пришли по итогам проведенной комитетом ЖКХ инвентаризации.

Павел Фролов