Кубань вошла в топ регионов по спросу на ипотеку

Краснодарский край занял место в пятерке лидеров по объему спроса на ипотечные кредиты. Как следует из отчета платформы М2, около 6% от общего числа заявок на ипотеку в стране приходится на жителей региона, пишут «Известия». Сопоставимые показатели зафиксированы в Башкортостане, Татарстане и Подмосковье, в то время как наибольшее количество заявок (9%) пришлось на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост интереса к ипотечным программам в апреле нынешнего года, по оценке аналитиков, составил 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди факторов, повлиявших на увеличение числа обращений, аналитики называют сезонный подъем активности на рынке недвижимости, а также корректировку условий семейной ипотеки в ряде субъектов РФ.

В то же время в годовом выражении, несмотря на рост обращений, общее количество ипотечных сделок снизилось на 37%. Причиной снижения стало завершение действия программы льготной ипотеки под 8%, а также ужесточение условий по семейной и IT-ипотекам, рост ключевой ставки и введение эскроу-счетов при индивидуальном строительстве.

Вячеслав Рыжков