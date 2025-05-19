В Челябинской области планируют ужесточить правила продажи алкоголя

Правительство Челябинской области разработало проект закона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкоголя. Поправки направили в законодательное собрание региона, сообщает пресс-служба правительства области.

Цель законопроекта — снижение доступности алкоголя и, соответственно, его потребления населением. Так, предлагается увеличить минимальную площадь зала обслуживания в объектах общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, с 40 кв. м до 50 кв. м. Это, считают авторы законопроекта, будет способствовать повышению качества обслуживания и снизит риск появления недобросовестных участников рынка. В Челябинской области из 115 баров и ресторанов 21 объект имеет недостаточную по новому закону площадь.

Кроме того, планируется в два раза увеличить минимальный размер уставного капитала для организаций, занимающихся розничной продажей алкоголя. Согласно поправкам, для компаний в Челябинске и Магнитогорске сумма вырастет до 400 тыс. руб., в других городах области — до 200 тыс. руб., в селах — до 60 тыс. руб.

Планируется, что новые ограничения вступят в действие 1 сентября 2025 года.

Виталина Ярховска