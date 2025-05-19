В Гагаринском районе Саратова в 2025 году отремонтируют 70 участков дорог

В нынешнем году в Гагаринском районе Саратова отремонтируют 70 участков дорог. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

Накануне, в воскресенье, господин Исаев побывал в селах Синенькие, Рыбушка и в центральной усадьбе совхоза «15 лет Октября» в Гагаринском районе, где пообщался с жителями. Главы территориальных управлений подчеркнули, что основным вопросом на сегодняшний день является ремонт дорог.

По словам Михаила Исаева, в 2025 году в населенных пунктах Рыбушанского и Синеньского территориального управления специалисты отремонтируют 10 дорог. Он назвал развитие дорожной сети ключевым направлением в развитии Гагаринского района. Глава Саратова указал на важность скорейшего обеспечения связности населенных пунктов с областным центром.

Павел Фролов