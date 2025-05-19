В Приангарье на 48% вырос объем ввода жилья за первые четыре месяца 2025 года

По итогам января-апреля 2025 года в Иркутской области было введено 869,3 тыс. кв. м жилья. Это на 47,7% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает региональный минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наибольшие объемы ввода жилья зафиксированы в Иркутском районе (461 тыс. кв. м) и Иркутске (100,1 тыс. кв. м). В число лидеров также вошли Ангарск (40,5 тыс. кв. м), Шелеховский (48,5 тыс. кв. м) и Усольский (29,1 тыс. кв. м) районы.

В минстрое отметили активное развитие индивидуального жилищного строительства. В первом квартале было сдано 806,9 тыс. кв. м такого жилья, что на 56% больше, чем за тот же период 2024-го. Ввод многоквартирных домов составил 62,4 тыс. кв. м. Это на 12,3% меньше, чем в прошлом году.

Согласно планам минстроя, в 2025 году в Иркутской области будет введено в эксплуатацию 1,52 млн кв. м жилья. В прошлом году этот показатель составил 1,6 млн кв. м — второе место в СФО после Новосибирской области (2,63 млн кв. м).

Михаил Кичанов