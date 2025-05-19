Суд объединил встречные иски ГКУ «Арена» и генподрядчика ЛДС в одно производство

Арбитражный суд Новосибирской области на заседании 16 мая объединил в одно производство иски принадлежащей Новосибирской области ГКУ «Арена» к генподрядчику ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» — компании ООО «Элинальфа» с требованием взыскать неосновательное обогащение по государственному контракту в размере 3,389 млрд руб., а также встречный иск «Элинальфа» к (ГКУ) Новосибирской области «Арена» о взыскании задолженности в размере 3,325 млрд руб.

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«Принимая во внимание, что названные дела связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований, суд усматривает основания для объединения дел в одно производство для их совместного рассмотрения», - сказано в определении. Предварительное заседание по объединенному делу назначено на 6 июня, говорится в картотеке.

(ГКУ) Новосибирской области «Арена» обратилось с исковым заявлением к ООО «Элинальфа» в марте 2024 года, в апреле в суд поступило встречное исковое заявление. К участию в деле в качестве третьего лица привлечено управление федерального казначейства Новосибирской области.

«Элинальфа» выполняла работы по строительству многофункциональной ледовой арены, заказчиком которой было ГКУ «Арена». Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тыс. зрителей, его открытие состоялось в августе 2023 года. Изначально объект строился к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в декабре 2022 года. С учетом допоборудования, объект обошелся в сумму около 16 млрд руб.

Лолита Белова