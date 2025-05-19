В Магнитогорске СК выясняет причины гибели гимнастки в цирке

Сотрудники челябинского регионального управления Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства гибели 22-летней акробатки в Магнитогорским государственном цирке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 17 мая. По данным следствия, неустановленные сотрудники цирка допустили 22-летнюю артистку без страховки и поддержки выполнять акробатический трюк на аттракционе «Колесо смелости». В результате она сорвалась и упала на арену с высоты более четырех метров, сообщает СК. Потерпевшая погибла от полученных травм в машине скорой помощи.

Артистка была участницей челябинской акробатической группы Fox.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и проверяют документацию цирка.