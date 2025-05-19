В Челябинской области ввели 859 тыс. квадратных метров жилья за четыре месяца

В январе-апреле 2025 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 859,3 тыс. кв. м жилья. Это на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

В общем объеме построенного жилья 80% приходится на индивидуальные дома. Всего за четыре месяца жители возвели 5352 объекта общей площадью почти 693 тыс. кв. м. Объемы индивидуального жилищного строительства на 43,5% превышают показатель аналогичного периода прошлого года.

Ввод жилья застройщиками-юридическими лицами сократился за год на четверть, до 166,3 тыс. кв. м. Всего за четыре месяца компании возвели 94 многоквартирных дома.