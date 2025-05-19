На Кубани ожидаются сильные ливни с грозой и градом

МЧС России предупредило о надвигающейся непогоде в Краснодарском крае 19 мая 2025 года. По данным пресс-службы регионального ведомства, на территории края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: ливни, сильные осадки с грозами, градом и порывистым ветром до 20 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют подъем уровней воды в реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной части края. Превышение неблагоприятных отметок возможно в Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах. В южных и восточных частях региона возможны очень интенсивные осадки.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности: следить за обстановкой, без необходимости не покидать жилища, держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередач, контролировать местонахождение детей и обращать внимание на предупреждения от РСЧС о возможных чрезвычайных ситуациях.

В экстренных случаях МЧС рекомендует звонить по телефонам 01, 101 или 112.

Мария Удовик