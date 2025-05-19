Пензенец пытался дать взятку полицейскому и получил 1,5 года условно

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Лунинского района по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил 1,5 года условно с испытательным сроком 12 месяцев. 11 тыс. руб. конфискованы и обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось, 20 февраля текущего года сотрудник Росгвардии задержал фигуранта в рабочем поселке Лунино за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и доставил его в отдел полиции для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ. Там задержанный пытался передать 11 тыс. руб. взятки врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Лунинский», чтобы его не привлекли к административной ответственности.

Полицейский не стал брать взятку. Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправные действия мужчины.

Павел Фролов