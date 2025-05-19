Сочи вошел в топ-3 направлений для одиночных путешествий

В мае Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В мае ночь размещения на курорте в среднем стоит 2,1 тыс. руб. Путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей.

Первое место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 14% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,7 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий в мае заняла Москва, которая собрала 12% бронирований. В столице средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,2 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи.

В рейтинг популярных направлений для одиночного путешествия также попал еще один город Краснодарского края. В Краснодаре, который занял пятое место, путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,8 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на летний сезон в Сочи забронировано 73% гостиничных номеров. С начала года курорт принял 2,2 млн путешественников.

Мария Удовик