Волгоградский губернатор дал поручения по ДТП в Калмыкии с 7 погибшими

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал поручения по факту дорожной аварии на территории Калмыкии с участием микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В соответствии с поручением губернатора комитету здравоохранения и комитету обеспечения безопасности жизнедеятельности населения области предстоит решить ряд задач. В частности, они организуют взаимодействие с профильными ведомствами Калмыкии для оперативного решения вопросов оказания необходимой помощи.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло примерно в 04:00 19 мая в Юстинском районе Калмыкии. Там столкнулись грузовая машина и микроавтобус, который следовал по маршруту «Волгоград — Астрахань». В аварии погибли семь человек, включая двоих волгоградцев, пострадали 11. Получившим травмы пассажирам, среди которых один житель Волгоградской области, оказывают медпомощь в местной ЦРБ.

Павел Фролов