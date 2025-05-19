В Ростове рабочая неделя будет теплой и дождливой

В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя будет теплой, но дождливой. Температура воздуха составит от +19…+27°C днем до +9…+15°C ночью. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным синоптиков, с понедельника по среду, 19-21 мая, ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Только пятница, 23 мая, будет полностью солнечным.

С понедельника по четвер столбик термометра не поднимется днем выше +19…+23°C. С пятницы и до конца недели воздух будет прогреваться до +29°С. Скорость ветра всю неделю продержится на уровне 2-6 м/c.

Мария Хоперская