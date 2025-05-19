Прокуратура проверит данные о падении ребенка на детской площадке в Копейске

Прокуратура Челябинской области проверяет информацию СМИ о получении трехлетним ребенком травмы на детской площадке в парке Победы в Копейске, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации в СМИ, 18 мая на детской площадке мальчик играл на «полосе препятствий». На одной из конструкций не доставало деревянного элемента, из-за чего ребенок упал с двухметровой высоты вниз головой. Малолетнего с травмами увезла бригада скорой помощи. Сейчас, как сообщает пресс-служба прокуратуры, мальчика направили домой на амбулаторное лечение. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и оценит соблюдение требований безопасности при эксплуатации игрового оборудования. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска