Тюменских школьников предупредили о мошенничестве с ответами ЕГЭ и ОГЭ

Мошенники разработали новую схему с продажей ответов на ЕГЭ и ОГЭ, о чем школьников из Тюменской области предупредили в департаменте потребительского рынка региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Так, они создают Telegram-каналы и фишинговые сайты, на которых предлагают купить ответы на задания к экзаменам и могут отправить файл с вредоносной программой, которая позволит им получить доступ к устройству жертвы. При этом, если школьник оплатит ответы, их могут начать шантажировать обвинениями в финансировании нежелательной организации.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области активизировались мошенники, которые начали писать школьникам, которые сдавали ЕГЭ и ОГЭ, что они были замечены во время списывания на экзаменах, и требовали деньги.

Ирина Пичурина