Власти Перми определили нового арендатора кафе-«холмов» на эспланаде

Муниципальная структура «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» определила арендатора двух кафе-«холмов» на городской эспланаде. Организация провела торги на право аренды двух объектов на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг». Согласно протоколу аукциона, оба строения на эспланаде арендует ИП Наталья Решетникова, ставшая единственным участником аукциона. Кафе-«холмы» арендуют по цене 125,2 тыс. руб. в месяц каждый. Объекты сдаются в пользование на пять лет, в них можно открыть заведения общественного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным сервиса Kartoteka.ru, ИП Наталья Решетникова ведет деятельность в сфере розничной торговли, осуществляемой при помощи сети Интернет. Предприниматель также вместе с Александром Чижовым является соучредителем ООО «Емеля-тайм». Эта компания, созданная в 2019 году, тоже работает в области розничной торговли.

Строительство «холмов» на пермской эспланаде завершилось в начале 2020 года. Всего было построено четыре объекта: два здания под кафе, административное помещение и туалет. В 2021 году в эксплуатацию были официально введены два кафе-«холма». В них открылись кафе «Пермские холмы», и в результате торгов их арендовал индивидуальный предприниматель Михаил Чукичев. Сейчас два здания-«холма» пустуют. Кроме того, в другом строении-«холме» на эспланаде работает музей шоколадного мастерства «Конфектория».