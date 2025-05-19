Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Ставропольском крае

В Ставропольском крае вечером 18 мая произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате аварии четыре человека были доставлены в медучреждение, сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Водитель «Лады» на автодороге «Московское - примыкание к трассе Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское» выехал на встречную полосу в разрешенном месте, где произошло столкновение с каретой скорой помощи.

В результате аварии травмы получили четыре человека: 33-летний водитель и 32-летний пассажир «Лады», а также 35-летний водитель и 40-летний пассажир Газели. Всех пострадавших доставили в Изобильненскую больницу.

Установлено, что управлявший «Ладой» водитель имеет стаж вождения полтора года и не числится злостным нарушителем правил дорожного движения. В момент аварии он находился в трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

Тат Гаспарян