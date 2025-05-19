В Омске закрыто уголовное дело прихожанина, повесившего в храме икону с Бандерой

Омский областной суд прекратил уголовное дело 58-летнего Игоря Максимова, который обвинялся в том, что повесил в храме икону с изображением идеологов украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. «Дело прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования»,— рассказал «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь суда Аскер Абишов добавив, что заседание проходило в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, являясь прихожанином религиозной организации, разместил для публичного обозрения в помещении трапезной церкви стилизованное под икону изображение лика Покрова Пресвятой Богородицы совместно с пособниками нацизма. В апреле прошлого года его задержали и предъявили обвинение в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушении прав на свободу вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). На время следствия задержанного поместили под домашний арест. Инкриминируемые ему преступления он отрицает.

В мае прошлого года Омский областной суд уже в гражданском процессе ликвидировал местную религиозную организацию «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католический церкви в Омске» и исключил сведения о ней из ЕГРЮЛ. Таким образом, было удовлетворен соответствующий иск регионального управления Минюста.

Основанием для обращения в суд якобы послужили «грубые нарушения» законодательства РФ о свободе вероисповедания и религиозных объединениях, которые в приходе выявила проверка управления Минюста и прокуратуры. «В частности, в организации предметом обсуждения становились политические вопросы, в том числе поддержка украинской стороны в ходе проведения специальной военной операции»,— указывалось в сообщении суда. Кроме того, в помещении прихода, где проводились богослужения, правоохранители изъяли икону с изображением идеологов украинских националистов. В марте 2025 года 8-й кассационный суд подтвердил законность решения Омского областного суда.

Илья Николаев