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За ночь над Крымом сбили 26 БПЛА

Российские средства ПВО за прошедшие сутки нейтрализовали 26 украинских БПЛА над Крымом. Как сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале, всего в течение прошедшей ночи уничтожили 35 беспилотников.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, еще восемь БПЛА были сбиты над Брянской областью и один — над Белгородской.

Интенсивные действия украинских БПЛА продолжались и в дневное время 18 мая. Около 12:00 беспилотник самолетного типа уничтожили средства ПВО над территорией Республики Крым. Ранее, в промежутке с 9:30 до 11:00, дежурные расчеты ПВО ликвидировали еще три дрона аналогичного типа в том же регионе.

Мария Удовик

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