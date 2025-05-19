За ночь над Крымом сбили 26 БПЛА

Российские средства ПВО за прошедшие сутки нейтрализовали 26 украинских БПЛА над Крымом. Как сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале, всего в течение прошедшей ночи уничтожили 35 беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, еще восемь БПЛА были сбиты над Брянской областью и один — над Белгородской.

Интенсивные действия украинских БПЛА продолжались и в дневное время 18 мая. Около 12:00 беспилотник самолетного типа уничтожили средства ПВО над территорией Республики Крым. Ранее, в промежутке с 9:30 до 11:00, дежурные расчеты ПВО ликвидировали еще три дрона аналогичного типа в том же регионе.

Мария Удовик