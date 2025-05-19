Из-за повышения уровня речной воды подтоплены участки в Абазе

Осадки вызвали новую волну паводка в верховьях реки Абакан. Об этом проинформировала горожан мэрия Абазы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

По данным главного управления МЧС по Республике Хакасия, уровень воды в реке в черте города утром 19 мая составил 407 см. В трех населенных пунктах — Абазе, аалах Маткечик и Райков — подтоплено в общей сложности 10 приусадебных участков.

«В верховье подъем тоже наблюдается, за ночь 40 см. Будем ожидать эту воду»,— сообщала ранее мэр Абазы Валентина Филимонова. В городе, расположенном в верхнем течении Абакана, проживает более 12 тыс. человек.

Валерий Лавский