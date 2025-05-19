В Прикубанском округе Краснодара восстановили подачу электроэнергии

Специалисты ликвидировали аварию на линии электропередач в Прикубанском округе Краснодара. Все потребители снова получают электроэнергию, сообщает ЕДДС Краснодара в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее, в 1:43, стало известно, что произошло аварийное отключение электричества из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены КРН-18 (Л-110) и 16 трансформаторных подстанций.

Без света временно оставались жители улиц Дорожный переулок, Степная, Восточная, Гагарина, Дорожная, Зеленая, Комсомольская, Школьная. С временными изменениями также столкнулись жители улиц Капитальная, Безуленко, Евдокимовская и Солнечная.

Для устранения неполадок на место выезжала аварийная бригада.

Мария Удовик