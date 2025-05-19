Иркутские таможенники изъяли 2,5 тысячи запчастей для майнинговых машин

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Иркутск выявили партию транзисторов, термисторов, конденсаторов, предохранителей и контроллеров для майнингового оборудования общим количеством 2568 единиц. По словам пассажира рейса Харбин — Иркутск, запчасти он ввез для ремонта майнинговых машин, рассказали в Иркутской таможне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В отношении 33-летнего иностранца возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ему грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости товаров, ставших предметом правонарушения, с их конфискацией. «Товары изъяты таможней и направлены на экспертизу для идентификации и определения их стоимости»,— сообщили в ведомстве.

Всего в период с января по апрель 2025 года таможенники иркутского аэропорта возбудили более 700 дел об административных правонарушениях.

Михаил Кичанов